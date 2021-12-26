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Общество26 декабря 2021 10:24

Мэрия Барнаула сформировала план-график по очистке улиц до 2 января

Работы будут проводиться на 159 участках краевой столицы
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Работы будут проводиться на 159 участках краевой столицы

Работы будут проводиться на 159 участках краевой столицы

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле сформировали план-график работ по очистке улиц от снега с 27 декабря по 2 января. Как сообщили в пресс-службе города, графики решили формировать, чтобы жители краевой столицы видели, какие работы проводятся в течение недели.

Всего в перечень работ на будущей неделе включено 159 участков. Это не только город, но и соседние населенные пункты, включая поселки Южный, Лебяжье, Борзовая Заимка, микрорайоны Новосиликатный и Докучаево. Также планируется очистка внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам.

- Ежедневно в ночную и дневную смену на дорогах города для очистки улиц задействовано порядка 250 единиц дорожной техники, еще более 1300 дворников очищают тротуары, лестничные марши, пешеходные переходы, большинство из них задействовано в уборке от снега и наледи придомовых территорий, - отметили в мэрии.