Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими на Алтае

Трое из жертв ДТП - несовершеннолетние подростки. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Следком Республики Алтай возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором 25 декабря погибли пять человек, в том числе трое детей. Также проверку проводит прокуратура региона.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего. Назначаются необходимые судебные экспертизы, - отметили в управлении.

Также проверку организовала прокуратура Республики Алтай. Расследование дела взято на контроль.

Напомним, в Онгудайском районе Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и врезался в Toyota-Corona. Водители машин и пассажиры 13 и 17 лет погибли на месте, еще один подросток скончался в больнице. С травмами госпитализированы 40-летний и еще один 17-летний подросток.

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