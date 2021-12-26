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Общество26 декабря 2021 7:51

В Барнауле завершили строительство новогоднего городка на Сахарова

Это главная праздничная площадка города
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Демонтировать городок начнут 14 января

Демонтировать городок начнут 14 января

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле закончили возведение новогоднего городка на площади Сахарова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там установили главную елку города и подключили иллюминацию.

Художественное оформление зоны отдыха тоже закончено: в городок ведут входные группы, построен замок изо льда, лабиринт и фотозона. Также там установлены скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, герои известных мультфильмов и символ года - Тигр.

- Также для иллюминационного оформления новогоднего городка смонтировано пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, новый светодиодный «Герб города Барнаула» и светодиодные украшения «Бокал», которые установлены на опорах освещения, - добавили в мэрии.

На площадке организована продажа сувениров и продуктов питания. Для горожан обустроена парковка на 50 мест.

Демонтировать городок начнут 14 января.

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