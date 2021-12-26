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Общество26 декабря 2021 7:05

Неисправный пожарный гидрант залил дорогу в Барнауле

На место коммунальной аварии уже выехала бригада
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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На место коммунальной аварии уже выехала бригада. Скриншот поста в паблике "Инцидент Барнаул"

На место коммунальной аварии уже выехала бригада. Скриншот поста в паблике "Инцидент Барнаул"

В воскресенье, 26 декабря, в Барнауле произошла коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вода вышла на проезжую часть из-за неисправности пожарного гидранта.

Выход воды зафиксировали в районе дома №19. Информацию уже передали в «Автодорстрой».

- На место выехали сотрудники Барнаульского водоканала, - отметили в мэрии.

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