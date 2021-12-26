Неисправный пожарный гидрант залил дорогу в Барнауле

На место коммунальной аварии уже выехала бригада. Скриншот поста в паблике "Инцидент Барнаул"
В воскресенье, 26 декабря, в Барнауле произошла коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вода вышла на проезжую часть из-за неисправности пожарного гидранта.
Выход воды зафиксировали в районе дома №19. Информацию уже передали в «Автодорстрой».
- На место выехали сотрудники Барнаульского водоканала, - отметили в мэрии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В алтайском СК возбудили уголовное дело из-за перебоев поставок угля в Локтевском районе
Перебои возникли в ноябре 2021 года, органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению (подробнее)