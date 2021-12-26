На алтайскую антимасочницу возбудили дело из-за нападения на пристава

Женщина пришла в суд без маски Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майминском районе Республики Алтай возбудили уголовное дело из-за насилия в отношении пристава. Как сообщили в следственном управлении по региону, она ударила мужчину в здании суда.

Предварительно установлено, что 27 октября этого года в селе Майма 48-летняя женщина без маски пришла в здание суда по гражданскому делу. Судебный пристав призвал ее соблюдать порядок и надеть маску, однако та отказалась. В итоге мужчина начал составлять административный протокол, но женщина ударила его руками по лицу.

- Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркнули в СУ СК.

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