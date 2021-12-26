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Общество26 декабря 2021 3:22

Судно за миллиард рублей для очистки рек получит Алтайский край

Транспорт придет в Барнаул в 2023 году
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Работы по очистке дна рек помогут увеличить объемы грузоперевозок речным транспортом

Работы по очистке дна рек помогут увеличить объемы грузоперевозок речным транспортом

Фото: Анна СЕМИНА

Алтайский край в 2023 году получит специальное судно для очистки дна рек. Как пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта региона Дмитрия Коровина, судно будет закуплено на средства из федерального бюджета.

Речь идет о замснаряде для очистки перекатов на реках Алтайского края. Работы помогут увеличить объемы грузоперевозок речным транспортом.

- Сейчас заложено приобретение ценой в почти 1 млрд рублей спецсудна - земснаряда фрезерного типа, способного работать на каменных грунтах, то есть на реке Катунь. Порт приписки этого судна - Барнаул, время прибытия - 2023 год. Судно стоит 923 млн рублей, - подчеркнул Дмитрий Коровин на пресс-конференции.

Также замминистра отметил, что такие работы важны для поддержания водности в регионе. В этом году, к примеру, в регионе заметили серьезное обмеление, из-за чего суда не успели транспортировать на “зимовку” в Бийск и оставили в Барнауле.