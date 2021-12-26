Эксперт объяснил подорожание продуктов в Алтайском крае

Некоторые товары выросли в цене на 20% Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц объяснил подорожание продуктов в регионе. Как пишет “Толк”, стоимость некоторых товаров увеличилась на 20%.

По словам эксперта, дороже всего сейчас обходится металл в строительстве и энергоресурсы, в частности уголь. Что касается продуктов питания, то есть сезонный рост и увеличение за счет ситуации на внешнем рынке.

Объяснить рост можно “многофакторной историей”. Речь идет о рыночной ситуации и даже искусственном характере роста цен. Государство сейчас, по его словам, ушло из сферы регулирования цен на продукты.

- Увеличение пошлин, акцизов, рост цен на системообразующие процессы, например, коммунальное хозяйство, энерготарифы, газ, – это всё вопросы, которые в первую очередь регулируются государством. И, естественно, рост в этих сферах напрямую начинает "разгонять" инфляционные процессы в нашей стране. Покупатель видит это на ценниках в магазинах, – подчеркнул Юрий Фриц.