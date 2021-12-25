В Алтайском крае за сутки скончались 26 больных коронавирусом

В крае продолжается прививочная кампания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прирост заболевших ковидом за сутки составил 479 человек, 26 человек скончались, 645 – выздоровели. Свежую статистику на 25 декабря опубликовал оперативный штаб по ковиду.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 116 730 человек, в т. ч. 10236 детей. Выздоровели 95 410 человек. Умерли 7 876 человек, - говорится в сообщении.

Сейчас в инфекционных госпиталях на лечении находится 2 333 человека, из них в тяжелом состоянии – 514, подключены к аппаратам ИВЛ –222.

В крае продолжается прививочная кампания, в настоящее время от ковида привились более 1 млн человек.