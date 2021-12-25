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Общество25 декабря 2021 5:52

На Алтае за год 555 инвалидов получили работу

Для них выделены специальные квоты на предприятиях
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Здание краевого правительства.

Здание краевого правительства.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в 2021 году трудоустроили 555 инвалидов. Всего для этой категории граждан было объявлено 637 вакансий, сообщает краевое правительство.

- По данным управления Алтайского края по труду и занятости населения, с начала 2021 года предприятия и организации Барнаула на квотируемые места взяли на работу 555 инвалидов, - говорится в сообщении.

Работу предоставляют более 40 социально значимых работодателей Барнаула – среди них Барнаульский пивоваренный завод, Барнаульский патронный завод, Алтайский завод прецизионных изделий и другие.