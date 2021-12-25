Бийчанку обманули мошенники под видом знакомого таксиста

Делом занимается полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 37-ле тняя женщина стала жертвой мошенников, которые выудили у нее данные карты, представившись знакомым, работающим в службе такси, пишет краевое МВД.

- Собеседник попросил женщину оказать услугу. В связи с тем, что у него якобы не было с собой банковской карты, он попросил женщину разрешить его клиенту перечислить деньги за проезд на ее электронный кошелек, - рассказали полицейские.

Ей перезвонил лже-пассажир и попросил назвать данные карты – женщина выполнила просьбу и продиктовала реквизиты, в результате лишившись 10 тысяч рублей.