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Общество25 декабря 2021 5:39

Бийчанку обманули мошенники под видом знакомого таксиста

Она назвала данные карты и лишилась 10 тысяч рублей
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Делом занимается полиция.

Делом занимается полиция.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 37-ле тняя женщина стала жертвой мошенников, которые выудили у нее данные карты, представившись знакомым, работающим в службе такси, пишет краевое МВД.

- Собеседник попросил женщину оказать услугу. В связи с тем, что у него якобы не было с собой банковской карты, он попросил женщину разрешить его клиенту перечислить деньги за проезд на ее электронный кошелек, - рассказали полицейские.

Ей перезвонил лже-пассажир и попросил назвать данные карты – женщина выполнила просьбу и продиктовала реквизиты, в результате лишившись 10 тысяч рублей.