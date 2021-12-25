Железнодорожный вокзал в Барнауле ждут изменения после реконструкции

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В Барнауле на железнодорожном вокзале пассажирам «пригорода» отведут здание, которое сейчас предназначено для пассажиров поездов дальнего следования. Объект ждет реконструкция, сообщает «Политсибру» со ссылкой на замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина.

- Сумма, которая требуется на реконструкцию вокзала, пока неизвестна, так как еще нет окончательного проекта. По словам Коровина, в минтрансе надеются, что основательно обновление вокзала начнется в 2023-2024 годах, - сообщает издание.

Пассажиропоток на «пригороде» составляет 8 млн человек в год, а на дальних направлениях – 600 тысяч человек в год.