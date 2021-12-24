На Алтае полицейские устанавливают обстоятельства аварии на переезде, где столкнулись поезд и автобус

На месте аварии будет работать специальная криминологическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра. ФОТО: Источник КП

В Алтайском крае сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на переезде Кулунда-Табуны, где 24 декабря столкнулся рейсовый автобус и грузовой поезд. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. В медучреждения, по последним данным, обратились девять человек, трое госпитализированы.

В ведомстве отметили, что на месте аварии будет работать специальная криминологическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра и специалист-автотехник. Водитель в ближайшее время должен пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения

- На текущий момент установлено, что водитель автобуса за 2020-2021 год трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения: за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования и за управление транспортным средством (автомобилем) водителем, не имеющим права управления транспортным средством, - пишет ведомство.

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