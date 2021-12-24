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Происшествия24 декабря 2021 13:07

Парень с девушкой насмерть разбились на мотоцикле в Алтайском крае

Они выехали на встречную полосу и врезались в джип
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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По факту ДТП проводится проверка

По факту ДТП проводится проверка

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 24 декабря, на алтайской трассе произошло смертельное ДТП: парень с девушкой на мотоцикле врезались в джип. Водитель и пассажирка «Урала» с боковым прицепом погибли на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Трагедия произошла в 18:10 на 20-м километре автодороги А322 «Горняк - Староалейское». На место ЧП выдвинулись сотрудники ДПС. Они уже установили предварительную причину аварии.

- Водитель 1996 года рождения, двигаясь на мотоцикле «Урал» с боковым прицепом со стороны города Горняка в сторону города Рубцовска, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, под управлением мужчины 1975 года рождения, - отметили в Госавтоинспекции края.

По факту ДТП проводится проверка.

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