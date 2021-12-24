13-летний подросток из Барнаула предотвратил ограбление пенсионера

Злоумышленников проверят на причастность к другим преступлениям Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция отметила благодарностью 13-летнего подростка, который предотвратил ограбление пенсионера. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Предварительно установлено, что 35-летний мужчина и 58-летняя женщина увидели как из продуктового магазина вышел мужчина с пакетом. Они решили его ограбить: подошли и резко вырвали из рук покупки, при этом пакет порвался, а содержимое оказалось в снегу, - поясняют в ведомстве.

Все это произошло настолько быстро, что потерпевший даже не успел отреагировать. Но на его счастье свидетелем происходящего стал 13-летний подросток. Он не растерялся и позвонил полицию. В итоге злоумышленников задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.