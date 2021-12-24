Больше 115 млн рублей курортного сбора получили от туристов в Алтайском крае

Белокуриха - это единственная территория в Алтайском крае, где действует курортный сбор Фото: Анна Перевощикова

За все время действия эксперимента по курортному сбору от туристов алтайская здравница Белокуриха «заработала» больше 115 млн рублей.

Такие данные на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в России представил директор Департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказскго федерального округа минэкономразвития РФ Игорь Храновский. Он напомнил, что эксперимент по курортному сбору начался в 2018 году. Если быть точнее, то в Алтайском крае с 1 мая 2018-го. Участвует только Белокуриха. В общей сложности она смогла «заработать» свыше 115 млн рублей.

- Эти средства были направлены на расчистку леса вокруг Белокурихи от ненужных кустарников, мусора, а также благоустройство прогулочных зон, строительство тротуаров и велосипедных дорожек. В качестве примера на заседании была приведена обновленная Ореховая аллея в Белокурихе, - рассказывают в пресс-службе правительства региона.

Напомним, с 2020 года размер курортного сбора за одни сутки составляет 30 рублей. Итоги 2021-го подведут уже в следующем году.