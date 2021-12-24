Почти 500 положительных тестов на ковид выявили в Алтайском крае

В инфекционных госпиталях остаются 2 351 человек с положительным тестом и еще больше 200 с пневмонией Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 24 декабря 2021 года в Алтайском крае за минувшие сутки выявили 479 положительных тестов на коронавирус. Такие данные предоставляет оперативный штаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 116 255 человек, в т. ч. 10182 детей. Выздоровели 94765 человек (+ 669). Умерли 7 850 человека (+26), - говорится в официальной статистике.

На текущий момент в инфекционных госпиталях остаются 2 351 человек с положительным тестом, а также 211 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них 531 в тяжелом состоянии, а 208 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Амбулаторно медики следят за состоянием 24 бессимптомных носителей вируса, а кроме этого 186 человек долечиваются после перенесенной пневмонии.