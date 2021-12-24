Выпускники первой алтайской «Школы фермера» успешно защитили дипломы

По словам ректора АГАУ Николая Колпакова, первый выпуск «Школы фермера» оправдал все ожидания Фото: из архива компании

Первые участники «Школы фермера» на Алтае прошли обучение, успешно защитили свои бизнес-проекты и теперь получили дипломы.

В течение двух месяцев студенты слушали лекции преподавателей аграрного университета и экспертов из разных областей - банка, союза крестьянско-фермерских формирований, министерства сельского хозяйства, оттачивали навыки ведения рентабельного фермерского хозяйства на практике. На всех этапах преподаватели подробно отвечали на вопросы по направлениям обучения - растениеводству и животноводству, по финансовым и экономическим вопросам, отчетности, программам господдержки, составления бизнес-планов.

Все преподаватели вуза и практики отметили серьезную заинтересованность в получаемых знаниях у слушателей школы, сильную мотивацию и желание поскорее применить все в своем деле.

По словам ректора АГАУ Николая Колпакова, первый выпуск «Школы фермера» оправдал все ожидания. Члены аттестационной комиссии отметили очень высокий уровень бизнес-проектов, которые создали слушатели. «Школа фермера» оказалась очень востребованной. Участники проекта отмечали, что, даже имея за плечами практический опыт, они получили много полезной информации. «Для нас также была важна обратная связь, чтобы в своих образовательных программах учесть опыт людей, которые занимаются сельским хозяйством на местах. Так что процесс был взаимным – мы давали знания, мы получали знания, и слушатели между собой обменивались информацией», - отметил Николай Колпаков.

С успешным окончанием обучения выпускников поздравила директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко. Он отметил, что среди слушателей были представители разных профессий: бухгалтеры, юристы - новички в фермерском деле, а также опытные фермеры, но всех их объединяет желание развиваться и идти дальше. «Мы ожидаем от наших выпускников максимальной вовлеченности в свое дело, применения полученных знаний на практике, ну и, конечно же, увеличения урожая, прибыли и их финансового благосостояния. Мы всегда готовы видеть их в рядах наших клиентов», - прокомментировал директор филиала Россельхозбанк Николай Бойко.