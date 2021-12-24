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Спорт24 декабря 2021 7:55

В Барнауле начала работать лыжня на «Трассе здоровья»

Посетители могут отведать горячий чай и сладости
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Лыжня на "Трассе здоровья" начала работу в Барнауле

Лыжня на "Трассе здоровья" начала работу в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула вновь могут провести время с пользой для здоровья и прокатиться на лыжах по «Трассе здоровья».

- Традиционно для всех любителей здорового образа жизни чаепитие с 9.00 до 17.00: все желающие смогут угоститься горячим чаем и сладостями на стартовой площадке и на 5-ом километре, - рассказывают в пресс-службе администрации города.

Напомним, как и прежде, 25-километровая лыжня на «Трассе здоровья» открыта для всех желающих. Старт она берет от базы «Динамо». Укатывается она ежедневно, так что посещать ее можно и в будни и в выходные дни.