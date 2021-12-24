В Барнауле начала работать лыжня на «Трассе здоровья»

Лыжня на "Трассе здоровья" начала работу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула вновь могут провести время с пользой для здоровья и прокатиться на лыжах по «Трассе здоровья».

- Традиционно для всех любителей здорового образа жизни чаепитие с 9.00 до 17.00: все желающие смогут угоститься горячим чаем и сладостями на стартовой площадке и на 5-ом километре, - рассказывают в пресс-службе администрации города.

Напомним, как и прежде, 25-километровая лыжня на «Трассе здоровья» открыта для всех желающих. Старт она берет от базы «Динамо». Укатывается она ежедневно, так что посещать ее можно и в будни и в выходные дни.