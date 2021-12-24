Заскучавший сибиряк сообщил о минировании автобуса

Молодой человек позвонил по номеру 112 и сообщил о минировании автобуса, на котором ехал Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай осудили 22-летнего местного жителя, который решил сообщить о минировании автобуса, так как ему стало скучно.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Молодой человек ехал на рейсовом автобусе из Мульты в Барнаул через Горно-Алтайск.

«Ночью, когда автобус сделал остановку на территории автозаправки в Усть-Канском районе, пассажиру стало скучно, и он совершил звонок на номер 112», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры республики.

На самом деле намерений совершать теракт у него не было, но из хулиганских побуждений он зачем-то сообщил оперативному дежурному о заложенном взрывном устройстве в пассажирском автобусе, на котором сам же ехал. В итоге всех пассажиров эвакуировали.

Во время расследования молодому человеку предъявили доказательства его вины, и он не стал отпираться. Суд назначил ему два года лишения свободы условно и испытательным сроком полтора года.