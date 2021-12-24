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Общество24 декабря 2021 6:15

На Алтае мужчины обокрали недействующую ферму почти на млн рублей

Преступников задержала полиция
Антонина Лышова
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Уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.

Уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полицейские задержали мужчин, которые обокрали в Мамонтовском районе недействующую молочно-товарную ферму. Об этом сообщает МВД России по региону. Ущерб оценивают почти в один миллион рублей.

Они украли 60 метров медного кабеля, семь электродвигателей различной мощности, две электропомпы и два компьютера. Трое мужчин полицейские задержали, когда они пытались совершить очередную кражу на ферме.

- Как удалось установить в ходе разбирательства, похищенное имущество злоумышленники сдавали в пункты приема металлолома. Часть его удалось изъять и вернуть управляющему молочно-товарной фермой. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - пишет ведомство.

Уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.

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Дело передали на рассмотрение (подробнее)