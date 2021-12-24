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Общество24 декабря 2021 5:09

В сети появилось видео с корпоратива алтайских медиков, не соблюдающих масочный режим

Предположительно на видео запечатлена главврач перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова
Антонина Лышова
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Алтайский перинатальный центр «ДАР»

Алтайский перинатальный центр «ДАР»

Фото: Олег УКЛАДОВ

ИА "Банкфакс" опубликовал видео, предположительно, с празднования юбилея перинатального центра «ДАР». Торжество проходило в одном из банкетных комплексов Барнаула. Издание отмечает, что на видеозаписи запечатлена женщина, похожая на главврача центра Ирину Молчанову – она, впрочем, как и другие участники банкета, не соблюдают антиковидные меры, в частности - масочный режим.

- Стоит отметить, что корпоративы в Алтайском крае в данный момент разрешены. Тем не менее, масочный режим на территории региона все еще действует, и его нарушение со стороны медиков тем более вызывает вопросы, - пишет издание.

Главврача «ДАРа» Ирину Молчанову называют одним из предположительных преемников Дмитрия Попова, руководителя регионального Минздрава.

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