В Барнауле 25 декабря пройдут предновогодние ярмарки

Покупателей просят соблюдать масочный режим и дистанцию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Алтайского края в субботу, 25 декабря, пройдут предновогодние ярмарки, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00.

Барнаульцы и гости города смогут купить на ярмарках продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности региона: мясо, крупы, сахар, колбасные изделия и многое другое.

Покупателей просят соблюдать масочный режим и дистанцию, площадки будут работать по следующим адресам: в Железнодорожном районе - проспект Ленина, 71, в Индустриальном районе - улица 50 лет СССР, 51а, в Ленинском районе - площадь Народная, в Октябрьском - проспект Ленина, 152, в Центральном - проспект Красноармейский, 36.

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