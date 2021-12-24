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Здоровье24 декабря 2021 2:27

В Барнауле закроют два мобильных пункта вакцинации из-за низкого спроса

Работу пунктов вакцинации в ТЦ “Весна” и “Геомаркет” остановят с 31 декабря
Антонина Лышова
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В регионе от коронавируса уже привито более миллиона жителей.

В регионе от коронавируса уже привито более миллиона жителей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Алтайского края приняли решение закрыть два мобильных пункта вакцинации против коронавируса в торговых центрах “Весна” и “Геомаркет”, сообщают “Вести-Алтай”. Это связано со снижением спроса на вакцинацию. Закрыть их планируют с 31 декабря.

- После введения системы QR-кодов в начале ноября за прививками в крае обращались до 10 тысяч человек в день. Сейчас - около 4 тысяч человек в сутки. А в выходные – не более 700 человек. При этом в торговых центрах пункты вакцинации практически опустели. Поэтому их решили расформировать, - пишет издание.

Продолжают работать прививочные кабинеты в поликлиниках. Отметим, что в регионе от коронавируса уже привито более миллиона жителей.

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