В Барнауле закроют два мобильных пункта вакцинации из-за низкого спроса

В регионе от коронавируса уже привито более миллиона жителей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В столице Алтайского края приняли решение закрыть два мобильных пункта вакцинации против коронавируса в торговых центрах “Весна” и “Геомаркет”, сообщают “Вести-Алтай”. Это связано со снижением спроса на вакцинацию. Закрыть их планируют с 31 декабря.
- После введения системы QR-кодов в начале ноября за прививками в крае обращались до 10 тысяч человек в день. Сейчас - около 4 тысяч человек в сутки. А в выходные – не более 700 человек. При этом в торговых центрах пункты вакцинации практически опустели. Поэтому их решили расформировать, - пишет издание.
Продолжают работать прививочные кабинеты в поликлиниках. Отметим, что в регионе от коронавируса уже привито более миллиона жителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за коронавируса в Республике Алтай отменили новогодние представления
Глава региона призвал активизировать работу по вакцинации населения (подробнее)