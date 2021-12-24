В алтайском СК возбудили уголовное дело из-за перебоев поставок угля в Локтевском районе

Преступление предусмотрено ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в Следкоме по результатам проверки и постановлению прокурора региона возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего обеспечения углем жителей Локтевского района. Об этом сообщает профильное ведомство.

- По данным следствия, в период начала отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению, - отмечают в ведомстве.

Также жители района не могут купить уголь в достаточном количестве, что создают угрозу их здоровью. Следователи должны всесторонне изучить обстоятельства, из-за которых было сорвано начало отопительного сезона, также они дадут правовую оценку должностным лицам. Преступление предусмотрено ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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