Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 1:05

«Эвалару» – 30 лет

Лидер рынка натуральных препаратов России отмечает юбилей
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Эвалар» стоял у истоков российского рынка биологически активных добавок. Фото предоставлено компанией "Эвалар"

«Эвалар» стоял у истоков российского рынка биологически активных добавок. Фото предоставлено компанией "Эвалар"

«Эвалар» стоял у истоков российского рынка биологически активных добавок (БАД). В 1991 году компания первой в стране зарегистрировала БАД. Сама природа способствовала, чтобы компания родилась на Алтае – одном из наиболее чистых регионов страны, где сильны традиции использования лекарственных трав. Юбилей предприятие встречает в статусе лидера по объёмам продаж мультикомпонентных биологически активных добавок в Восточной Европе, России и странах СНГ.

Подробности о компании-юбиляре смотрите в лонгриде.