«Эвалару» – 30 лет

«Эвалар» стоял у истоков российского рынка биологически активных добавок. Фото предоставлено компанией "Эвалар"

«Эвалар» стоял у истоков российского рынка биологически активных добавок (БАД). В 1991 году компания первой в стране зарегистрировала БАД. Сама природа способствовала, чтобы компания родилась на Алтае – одном из наиболее чистых регионов страны, где сильны традиции использования лекарственных трав. Юбилей предприятие встречает в статусе лидера по объёмам продаж мультикомпонентных биологически активных добавок в Восточной Европе, России и странах СНГ.

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