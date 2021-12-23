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Общество23 декабря 2021 12:05

Экс-замглавы Первомайского района пойдет под суд за взятку в крупном размере

Дело передали на рассмотрение
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Бывший чиновник признал вину в содеянном

Бывший чиновник признал вину в содеянном

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего первого заместителя главы администрации Первомайского района будут судить за получение взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, расследование дела завершено.

В 2020-2021 годах исполняющий обязанности главы Первомайского района - первый заместитель главы администрации района получил от директора одной из компании 400 тысяч рублей за то, чтобы чиновник выбрал ООО поставщиков на оборудование теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для местных котельных.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю, - подчеркнули в СУ СК.

Бывший чиновник признал вину в содеянном. Уголовное дело передали в суд.

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