Экс-замглавы Первомайского района пойдет под суд за взятку в крупном размере

Бывший чиновник признал вину в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего первого заместителя главы администрации Первомайского района будут судить за получение взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, расследование дела завершено.

В 2020-2021 годах исполняющий обязанности главы Первомайского района - первый заместитель главы администрации района получил от директора одной из компании 400 тысяч рублей за то, чтобы чиновник выбрал ООО поставщиков на оборудование теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для местных котельных.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю, - подчеркнули в СУ СК.

Бывший чиновник признал вину в содеянном. Уголовное дело передали в суд.

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