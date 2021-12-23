В Барнауле в этом году создали больше тысячи мест в детсадах

Три новых учреждения заработали в краевой столице Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле по нацпроекту “Демография” в этом году открыли еще три детских сада, рассчитанных на 890 мест. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новые учреждения расположены в Индустриальном районе города.

Речь идет о следующих детских садах:

- №274 в квартале 2009а - 330 мест;

- №278 в квартале 2009 - 280 мест;

- №280 в квартале 2010 - 280 мест.

Также вскоре откроется детский сад №279 на улице Фурманова, 22, рассчитанный на 140 ребят. Сейчас он ждет лицензию на образовательную деятельность. Еще один детсад на стадии достройки - это учреждение №281 в квартале 2033 (ул. 65 лет Победы, 19).