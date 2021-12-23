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Политика23 декабря 2021 10:06

Бийские коммунисты не стали поддерживать бюджет города на 2022 год

Общие доходы бюджета по итогам второго чтения составила почти 5,4 млрд рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Общие доходы бюджета по итогам второго чтения составила почти 5,4 млрд рублей

Общие доходы бюджета по итогам второго чтения составила почти 5,4 млрд рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты из фракции КПРФ Думы Бийска проголосовали против принятия бюджета на 2022 год. Как сообщает «Бийский рабочий» , они пояснили, что документ недостаточно ориентирован на социальную сферу.

Во втором чтении общие доходы города составили 5,38 млрд рублей, 3,7 из которых – безвозмездные поступления из краевого бюджета. Расходы запланированы на уровне 5,5 млрд рублей.

В документе предусмотрено увеличение финансирования на оказание социальной помощи переезжающим в наукоград медикам, обустройство мусорных площадок, опоры для уличного освещения, содержание парков, капремонт детской библиотеки и так далее.

В итоге «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» поддержали бюджет. Их голосов хватило для принятия документа.