Больше одного млн человек привились от ковида в Алтайском крае

В крае продолжается вакцинация против ковида
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае полностью от ковида привились 1006914 человек. Как сообщает краевой оперштаб, еще 74049 человек поставили первую прививку.
Общая статистика по заболеваемости коронавирусом на 23 декабря выглядит следующим образом:
- 115776 заболевших;
- 94096 выздоровевших;
- 7824 умерших: 6 376 человек – от ковида, 1 448 – по иным причинам;
- 2420 человек с ковидом и 232 пациента с пневмонией лечатся в инфекционных госпиталях;
- 511 больных находятся в тяжелом состоянии, 207 из них подключены к ИВЛ;
- 23 бессимптомника и 188 пациентов с вирусной пневмонией находятся на амбулаторном долечивании
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