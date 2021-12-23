Больше одного млн человек привились от ковида в Алтайском крае

В крае продолжается вакцинация против ковида Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полностью от ковида привились 1006914 человек. Как сообщает краевой оперштаб, еще 74049 человек поставили первую прививку.

Общая статистика по заболеваемости коронавирусом на 23 декабря выглядит следующим образом:

- 115776 заболевших;

- 94096 выздоровевших;

- 7824 умерших: 6 376 человек – от ковида, 1 448 – по иным причинам;

- 2420 человек с ковидом и 232 пациента с пневмонией лечатся в инфекционных госпиталях;

- 511 больных находятся в тяжелом состоянии, 207 из них подключены к ИВЛ;

- 23 бессимптомника и 188 пациентов с вирусной пневмонией находятся на амбулаторном долечивании

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