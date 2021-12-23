На Алтае открыли мемориальную доску в честь ветерана ВОВ и экс-прокурора края

Иван Гущин служил в ведомстве больше 30 лет. Фото: Прокуратура АК

В четверг, 23 декабря, на здании прокуратуры Алтайского края открыли мемориальную доску памяти участника Великой Отечественной войны и бывшего прокурора региона Ивана Гущина. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в открытии принял участие замгенпрокурора России Дмитрий Демешин.

Иван Гущин ушел на фронт, когда ему было 17 лет. Во времена ВОВ он принимал участие в боях на 1-ом Прибалтийском и 1-ом Белорусском фронтах. Был старшиной артиллерийского дивизиона Северной группы войск. В 1944 году был ранен и демобилизован по состоянию здоровья, награжден орденом Славы третьей степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

После войны Иван Павлович служил в прокуратуре, пройдя путь от районного прокурора до главы регионального ведомства. Прокуратуре он отдал больше 30 лет.