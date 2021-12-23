Частный сектор Барнаула планируют застроить высотками

Планировку территории сейчас обсуждают Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле планируют застроить огромный микрорайон с частным сектором. Как сообщает «Толк», помимо высоток там появятся поликлиника, спортивные и образовательные кварталы.

Участок реновации ограничен улицей Партизанской, переулком Ядринцева, улице Черышевского и переулком Революционным. Работы будет проводить компания «Этюд», которая входит в ГК «Алгоритм». Планировку территории сейчас обсуждают.

- Согласно проекту, на этой территории появится 17-этажный многоквартирный дом. Его решили разделить на три корпуса (два с одной блок-секцией и один двухподъездный). Высотки встанут по краям и в центре периметра для лучшей инсоляции. В общей сложности здесь построят 700 квартир, - пишет издание.

Также там планируют построить несколько площадок для отдыха, детских игр и занятий спортом. Будет организована и стоянка для 40 авто на участке, и для 140 – за пределами.

Как только проект планировки пройдет общественные обсуждения, архитекторы займутся разработкой и утверждением эскизов будущих зданий.

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