Министр спорта рассказал о судьбе барнаульского бассейна «Обь»

Ранее часть акций объекта передали в частные руки Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула обеспокоены судьбой бассейна «Обь». Как заявил во время онлайн-конференции министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, повода для беспокойства нет.

В этом году часть акций спорткомплекса передали в частные руки. Житель города Борис Александрович во время форума попросил министра «не сидеть без дела» и не лишать Центральный район этого спортобъекта.

По словам Перфильева, Алтайскому краю принадлежат сейчас 50,1% акций. Менять назначение комплекса не планируют.

- В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края <…> приватизация принадлежащей Алтайскому краю части акций АО «Спорткомплекс Обь» в 2021, 2022 и 2023 гг. не предполагается. Акционерное общество представляет собой физкультурно-оздоровительное сооружение, изменение назначения использования и деятельности которого, по имеющейся информации, не планируется, - подчеркнул Перфильев.