Ректорат АлтГТУ принял участие в акции «Желание под елкой»

Уже завтра подарки начнут развозить детям Фото: из архива компании

Социальная акция «Желание под елкой» проводится в Алтайском крае.

Помогать исполнять желания детей из неблагополучных семей в 2017 году предложили студенты Алтайского государственного технического университета. Их инициативу поддержало Министерство социальной защиты Алтайского края и Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет». И теперь к этой акции ежегодно присоединяются студенты других вузов и ссузов, Молодежный Парламент Алтайского края.

«Ребята пишут письма Деду Морозу и рассказывают ему о сокровенных желаниях: просят игры, конфеты, мягкие игрушки, наборы для творчества. Есть детки, которые желают получить в подарок кроссовки для занятий спортом, коньки, ролики, – рассказывают в управлении внеучебной работы АлтГТУ. – В этом году акция проходит в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, Белокурихе, ЗАТО Сибирском и Усть-Калманском, Романовском, Смоленском, Завьяловском районах. В Домах культуры, школах, торговых центрах на елках можно найти маленькие письма с желаниями детей. Любой желающий может исполнить мечту ребенка. А службы социальной защиты передадут подарки детям».

Сегодня, 23 декабря, в акции поучаствовали ректор и проректоры АлтГТУ. Они исполнили желания девочек, проживающих в Барнауле, которые хотели бы получить в подарок настольные игры.

Уже завтра подарки начнут развозить детям.