В Барнауле пройдут финальные мастер-классы по фигурному катанию

Занятия проходят бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 25 и 26 декабря состоятся пять последних бесплатных мастер-классов по фигурному катанию. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проект проходит на открытых катках краевой столицы.

Занятия состоятся уже в ближайшие выходные:

- 25 декабря: в 14:00 - открытый каток возле ТЦ «Галактика» (со своими коньками вход свободный); 16:30 - каток в парке «Арлекино»;

- 26 декабря: в 12:00 - каток «Льдинка» в Парке спорта; 16:00 - каток в Центральном парке Барнаула; 16:30 - каток в парке «Арлекино».

Проект реализуется по гранту губернатора Алтайского края клубом «Лига фигуристов Алтая». ЧВо время обучения все участники получают сувенир – брошку в виде конька. Также можно выиграть подарочные сертификаты, пледы и многое другое, выставив фото или видео с хештегом проекта #ледовыймикс2021.