В Рубцовске после неприятного разговора ограбили мужчину

По факту было возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске мужчина стал жертвой ограбления — у него отобрали портмоне, в котором находились банковские карты и документы. Все это сделал другой житель, с которым у потерпевшего произошла ссора в магазине, сообщает краевое управление МВД.

- Вечером он зашел в пивной магазин, и в очереди у него возник конфликт с одним из покупателей. После покупки алкоголя мужчины продолжили неприятный разговор уже возле магазина. Пытаясь избежать дальнейшего развития конфликта, потерпевший направился в сторону своего дома. В этот момент незнакомец догнал его и отобрал портмоне, - рассказали полицейские.

Полицейские быстро установили личность грабителя, им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее уже судимый за кражи, в тот же вечер вернулся с похищенной картой в магазин и потратил имеющиеся на карте деньги.

По факту возбудили уголовное дело по п. «г», ч.2, ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения насилия), а также по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковской карты).