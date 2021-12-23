Владимир Бутаков уволился с поста зампредседателя комитета мэрии

Владимир Бутаков. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула оставил свой пост. Владимир Бутаков написал заявление по собственному желанию, сообщает «Толк».

- С 22 декабря он освободил должность, уволившись по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, - сообщает издание.

Чиновник решил уйти из муниципальной службы, но его новое место работы пока неизвестно. Его врио станет второй зам Роман Тасюк.