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Общество23 декабря 2021 1:19

Владимир Бутаков уволился с поста зампредседателя комитета мэрии

Он занимал должность в комитете по строительству, архитектуре и развитию города
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Владимир Бутаков.

Владимир Бутаков.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула оставил свой пост. Владимир Бутаков написал заявление по собственному желанию, сообщает «Толк».

- С 22 декабря он освободил должность, уволившись по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, - сообщает издание.

Чиновник решил уйти из муниципальной службы, но его новое место работы пока неизвестно. Его врио станет второй зам Роман Тасюк.