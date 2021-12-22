На Алтае стоимость сливочного масла поднялась до 600 рублей

Регион является одним из лидеров по производству сливочного масла в России Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае средняя стоимость сливочного масла поднялась до 600 рублей. Дороже всего продукт стоит в Рубцовске - 622 рубля за кг, а самое доступное — в Барнауле (589,5 рублей за кг). Об этом пишет Алтапресс со ссылкой на данный портала статистики.

- Последний раз серьезный скачок цен на этот продукт произошел в Алтайском крае в 2016 году. Тогда местные производители связывали это с подорожанием сырья, возросшим спросом и борьбой с фальсификатом, - сообщает издание.

Стоит отметить, что регион является одним из лидеров по производству сливочного масла в России. В 2020 году заводы выпустили 21,7 тыс. тонн продукта.