На Алтае 35-летний мужчина побил полицейского

Дело направят в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийском районе 35-летний мужчина побил полицейского, нанеся ему несколько ударов по голове. Кроме того, он стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, пишет краевой следственный комитет.

- Днем в сентябре 2021 года в органы полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел Бийского района в хозяйственной постройке происходит драка. Для выяснения обстоятельств произошедшего и составления протокола об административном правонарушении полицейский предложил мужчине проследовать в служебный автомобиль, - рассказали в ведомстве.

Однако мужчина не подчинился требованиям и напал на стража порядка. В отношении бузотера возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Дело направлено в суд.