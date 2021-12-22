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Общество22 декабря 2021 9:58

Алтайские приставы взыскали 187 млн рублей алиментов

220 неплательщиков алиментов привлечены к обязательным работам
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Обязательные работы назначаются по решению суда

Обязательные работы назначаются по решению суда

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае судебные приставы за 11 месяцев текущего года взыскали 187 млн рублей долгов по алиментам. 220 неплательщиков алиментов привлечены к обязательным работам, сообщает УФССП по Алтайскому краю.

- 220 неплательщиков алиментов привлечены к обязательным работам на предприятиях и учреждениях г. Барнаула для уборки территорий, а также улиц и остановок г. Барнаула от снега, наледи и мусора, - рассказали в управлении.

Обязательные работы назначены им в качестве наказания по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату без уважительных причин на содержание несовершеннолетних детей.