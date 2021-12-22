На Алтае за сутки выявили 486 заразившихся ковидом человек

Сейчас госпитализированы с ковидом 2 462 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили 486 заразившихся ковидом человек, уровень заболеваемости продолжает медленно снижаться. Скончались 27 человек, а выписаны больше 1 тыс., сообщает мэрия со ссылкой на оперативный штаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 115 292 человек. Выздоровели 93343 человек (+1007). Умерли 7 799 человек (+27), все взрослые, - сообщает оперативный штаб.

Сейчас госпитализированы с ковидом 2 462 человека, в тяжелом состоянии 514 пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ –226.