ВТБ будет стремиться создать из «Динамо» высокотехнологичный клуб

ВТБ как основной акционер и генеральный спонсор ФК «Динамо-Москва» при развитии клуба будет делать ставку на цифровизацию и внедрение новых технологий. Также клуб анализирует возможности выпуска для болельщиков уникального продукта на технологии NFT. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, председатель совета директоров ФК «Динамо-Москва» Юрий Соловьев.

«Мы очень жадно ищем технологии по всему миру, у нас работают международные консультанты, которые сотрудничают с топовыми клубами. Мы стараемся сделать из «Динамо» цифровой, с точки зрения управления, клуб. Вообще технологии в футболе и биотехнологии выходят на совсем другой уровень. Полностью переводим процесс подготовки молодежи на технологические рельсы», - подчеркнул Юрий Соловьев.

В прошлом году ФК «Динамо-Москва» первым в России поставил на тренировочном поле собственной академии умные камеры со встроенным искусственным интеллектом и технологией отслеживания мяча и спортивных событий, происходящих на поле. Получаемые видео становятся частью процесса подготовки аналитического досье воспитанника. В 2021 г. тысячи тренировок были проведены с видеонаблюдением. К тренировочному и учебному процессам клуб подходит максимально научно, с использованием анализа big data.

В 2021 г. клуб внедрил единую цифровую систему, в которой содержится вся информация по игрокам как основной команды, так и академии «Динамо» – от тренировочного процесса до медицинских данных и физических параметров. Это позволяет эффективно управлять командами, планировать тренировки, отслеживать физическое состояние игроков, медицинские назначения, анализировать показатели игры. С годами и увеличением количества выпускников академии, прошедших через анализ искусственного интеллекта, будут выработаны определенные алгоритмы как подготовки, так и понимания спортивного потенциала развития футболистов.

В перспективе ФК «Динамо-Москва» также нацелен на использование технологий анализа ДНК воспитанников академии для более эффективной организации тренировочного процесса. При клубе организована лаборатория, которая работает сейчас с основной командой, будет использовать наиболее перспективные технологии и при работе с воспитанниками академии.

Технологическая стратегия клуба была утверждена на совете директоров ФК «Динамо-Москва» в 2021 г. наряду со спортивной, коммерческой, финансовой и стратегией развития Академии ФК «Динамо-Москва».

«У банка есть очень сильные партнеры в технологической сфере, лидеры своих отраслей, которые клуб может использовать для развития сервисов по продаже билетов и мерчандайзинга, управления базой данных клиентов, внедрения систем лояльности и сервисов на стадионе. Сейчас прорабатываем различные варианты сотрудничества. Совместно с Ростелекомом провели тестирование системы прохода на стадион по лицевой биометрии», - также отметил Юрий Соловьев.

Клуб будет анализировать и возможности использования технологии блокчейна для выпуска принципиально новых продуктов для болельщиков.

«Интересно следить за тем, что может привнести развитие новых технологий с точки зрения социальной стоимости клуба. Мы над этим много думаем и обязательно что-то для наших болельщиков представим. Может быть это будут технологии блокчейна, например, уникальный продукт на технологии NFT. Люди смогут поучаствовать в создании социальной стоимости клуба», - сказал Соловьев.

В сентябре 2021 года по всей России при поддержке ВТБ начали свою работу новые филиалы академии «Динамо» имени Льва Яшина. Филиалы открылись во Владивостоке, Воронеже и Барнауле. Первый в России филиал динамовской академии функционирует в Махачкале с начала 2020 года. Расширение сети филиалов детской футбольной академии осуществляется при поддержке банка ВТБ, который с 2008 года выступает генеральным спонсором ФК «Динамо-Москва» в рамках программы «Спортивная страна».