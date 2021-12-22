На Алтае перекроют трассу из-за маневров военных

Водителей просят заранее планировать маршрут. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Алтайского края предупреждают о перекрытии дорог из-за маневров военных. Ограничение движение планируется 23 декабря, рассказали в краевой ГИБДД.

- В связи с плановым движением военных колонн 23 декабря будет временно ограничено движение для всех видов транспорта, - рассказали в Госавтоинспекции.

На участке «н.п. Старая Косиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково» движение перекроют с 8.10 до 9.55 минут.

На автодороге «н.п. Озерки – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Новокраюшкино» проезд закроют с 19.00 до 21.30.

Водителей просят заранее планировать маршрут.