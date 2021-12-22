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Общество22 декабря 2021 7:06

На Алтае перекроют трассу из-за маневров военных

Ограничения запланированы на 23 декабря
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Водителей просят заранее планировать маршрут.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Алтайского края предупреждают о перекрытии дорог из-за маневров военных. Ограничение движение планируется 23 декабря, рассказали в краевой ГИБДД.

- В связи с плановым движением военных колонн 23 декабря будет временно ограничено движение для всех видов транспорта, - рассказали в Госавтоинспекции.

На участке «н.п. Старая Косиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково» движение перекроют с 8.10 до 9.55 минут.

На автодороге «н.п. Озерки – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Новокраюшкино» проезд закроют с 19.00 до 21.30.

Водителей просят заранее планировать маршрут.