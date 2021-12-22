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Звезды22 декабря 2021 5:34

На Алтае лучшим работникам культуры выплатят по 50 тысяч рублей

Премии получат 20 победителей ежегодного конкурса
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Итоги подведут ко Дню работника культуры.

Итоги подведут ко Дню работника культуры.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 20 победителей ежегодного конкурса среди работников культуры получат по 50 тысяч рублей, рассказали в минкульте региона.

- Министерство культуры Алтайского края проводит ежегодный губернаторский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников краевых и муниципальных учреждений культуры на звание «Лучший работник культуры года», - рассказали в ведомстве.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший библиотечный работник», «Лучший музейный работник», «Лучший работник театрального и концертного учреждения», «Лучший педагог», «Лучший клубный работник».

Итоги подведут ко Дню работника культуры.