На Алтае лучшим работникам культуры выплатят по 50 тысяч рублей

Итоги подведут ко Дню работника культуры. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 20 победителей ежегодного конкурса среди работников культуры получат по 50 тысяч рублей, рассказали в минкульте региона.

- Министерство культуры Алтайского края проводит ежегодный губернаторский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников краевых и муниципальных учреждений культуры на звание «Лучший работник культуры года», - рассказали в ведомстве.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший библиотечный работник», «Лучший музейный работник», «Лучший работник театрального и концертного учреждения», «Лучший педагог», «Лучший клубный работник».

Итоги подведут ко Дню работника культуры.