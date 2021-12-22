Главу алтайского минздрава Дмитрия Попова могут повысить до нового года

Дмитрий Попов. Фото: Татьяна Гейнрих

Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов может получить повышение уже до конца 2021 года. Предполагается, он может занять пост заместителя губернатора по социальным вопросам. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на свои источники.

- Назначение министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова на пост «социального» вице-премьера регионального правительства может состояться уже до конца 2021 года, - пишет издание.

Новым министром здравоохранения может стать главврач перинатального центра «Дар» Ирина Молчанова. Сейчас кресло «социального» вице-премьера занимает Игорь Степаненко