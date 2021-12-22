Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 2:52

Алтайских заключенных научили делать из снега новогодних героев

Мастер-класс для них провел известный художник Юрий Чернов
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
В колонии много лет подряд проводится конкурс снежных и ледяных фигур.

В колонии много лет подряд проводится конкурс снежных и ледяных фигур.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайских заключенных научили делать из снега новогодних героев. Мастер-класс провел член Союза художников России Юрий Чернов в рамках подготовки к традиционному для учреждений УИС конкурсу ледяных и снежных фигур, пишет пресс-служба ведомства.

- В колонии №3, как и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края, началась подготовка к новогоднему празднику. Одна из главных его традиций – украшение территорий снежными фигурами. Традиционно осужденные создают композиции с главными новогодними героями – Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами и символом наступающего года по восточному календарю, - рассказали в УФСИН.

В колонии много лет подряд проводится конкурс снежных и ледяных фигур. Число участвующих в нем осужденных постоянно растет. Композиции из снега устанавливают не только на территориях общего пользования, но и на площадках возле каждого отряда. Конкурс способствует решению вопроса полезной занятости осужденных, раскрытию их творческих способностей. Победители и активные участники конкурса поощряются правами начальника исправительного учреждения.