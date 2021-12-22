В колонии много лет подряд проводится конкурс снежных и ледяных фигур. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайских заключенных научили делать из снега новогодних героев. Мастер-класс провел член Союза художников России Юрий Чернов в рамках подготовки к традиционному для учреждений УИС конкурсу ледяных и снежных фигур, пишет пресс-служба ведомства.

- В колонии №3, как и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края, началась подготовка к новогоднему празднику. Одна из главных его традиций – украшение территорий снежными фигурами. Традиционно осужденные создают композиции с главными новогодними героями – Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами и символом наступающего года по восточному календарю, - рассказали в УФСИН.

В колонии много лет подряд проводится конкурс снежных и ледяных фигур. Число участвующих в нем осужденных постоянно растет. Композиции из снега устанавливают не только на территориях общего пользования, но и на площадках возле каждого отряда. Конкурс способствует решению вопроса полезной занятости осужденных, раскрытию их творческих способностей. Победители и активные участники конкурса поощряются правами начальника исправительного учреждения.