«Эвалар» признан лидером по продажам БАД среди компаний Восточной Европы, России и СНГ

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Впервые российская фармкомпания признана лидером в Восточной Европе. Международное исследовательское бюро Euromonitor International признало компанию «Эвалар» лидером по объемам продаж мультикомпонентных биологически-активных добавок среди компаний Восточной Европы, России и стран СНГ. Исследователи анализировали рынки БАД в 20-ти странах: Беларуси, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Северной Македонии, Польше, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Украине.

- Для нас предмет особой гордости, что наша работа получила признание со стороны международных исследовательских организаций. Нам удалось укрепить лидерство нашего бренда на рынке БАД, увеличив свою долю в ряде категорий. Все это стало возможным благодаря гибкой позиции компании – мы обновили свой ассортимент более чем на четверть, оперативно представив на аптечный рынок витаминно-минеральные комплексы современных форм выпуска в том числе шипучие витамины, а также инновации, которые принял потребитель. Мы также смогли зафиксировать за собой лидерство по продажам нашей продукции в аптечном сегменте e-comm с долей 14,3%. Также продукция компании представлена на всех крупнейших электронных площадках, - рассказала Лариса Прокопьева, генеральный директор холдинговой компании «Эвалар».

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Компания «Эвалар» была основана в 1991 году на Алтае старшим научным сотрудником Ларисой Прокопьевой. С 2006 года компания официально стала лидером по объему реализации БАД в России. В 2014 года компания первой в стране получила сертификат соответствия международному стандарту GMP на БАД. По данным DSM-Group, в России за 10 месяцев 2021 года доля «Эвалар» составила 17,25% в денежном выражении. В ассортиментном портфеле компании более 400 наименований продукции.

За 30 лет компанией реализовано более 1,5 млрд упаковок натуральных препаратов – сегодня каждый третий житель нашей страны предпочитает покупать продукты под брендом «Эвалар».

Euromonitor International - ведущий мировой поставщик глобальной бизнес-аналитики, осуществляет свою деятельность с 1972 года. Исследователи Евромонитор анализируют данные по рынкам потребительских товаров из 210 стран, потребительский рынок РФ компания исследует с 90-х.

Данные собираются путем обработки сведений вторичных и первичных источников в каждой из исследуемых стран. В РФ это более 100 источников, включая данные государственных контролирующих органов, отраслевых ассоциаций, самих компаний, торговых каналов, а также СМИ. Euromonitor International ежегодно проводит исследования по 30 категориям потребительских продуктов и услуг.