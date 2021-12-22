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Общество22 декабря 2021 1:48

На Алтае родителей допустят на утренники, несмотря на коронавирус

Посмотреть на отпрысков смогут только часть из них
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Допущенные родители смогут сделать видеозапись мероприятия.

Допущенные родители смогут сделать видеозапись мероприятия.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае придумали, как провести детские утренники и праздники в школах и детсадах — роспотребнадзор разрешил прийти некоторым родителям на мероприятия, пишет мэрия

- Массовые мероприятия находятся под запретом до 1 января 2024 года, однако в рамках одного класса в школе или группы в детском саду проведение праздника возможно. Невозможно сегодня допустить всех желающих родителей на утренники. Однако найден компромисс с Роспотребнадзором, - сообщает администрация.

По мнению заместителя министра образования и науки края Галины Синицыной, допущенные родители смогут сделать видеозапись мероприятия и показать остальным. Между тем, многим подобное кажется абсурдом — какой смысл не пускать родителей, если дети, общаясь между собой, могут заразиться инфекцией и тут же принести ее домой.

Многие уже нашли альтернативное решение — в некоторых детских садах родителям негласно разрешили прийти по одному представителю из семьи.