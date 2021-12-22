Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 1:32

На Алтае жительница лишилась 600 тысяч рублей

Она перевела деньги на подсказанные мошенниками счета
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ей позвонил аферист, представившись сотрудником банка и сказал, что неизвестные пытаются снять с её счета деньги.

Ей позвонил аферист, представившись сотрудником банка и сказал, что неизвестные пытаются снять с её счета деньги.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Алтайского края стала очередной жертвой мошенников, лишившись 600 тысяч рублей. Она перевела деньги, пытаясь спасти их от мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

- В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от горожанки 1976 года рождения о том, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в размере более 600 тысяч рублей, - пишет ведомство.

Ей позвонил аферист, представившись сотрудником банка и сказал, что неизвестные пытаются снять с её счета деньги. Чтобы их спасти, нужно перевести всю сумму на безопасный счет. 45-летняя дама перекинула по 15 000 рублей на 22 абонентских номера. Общая сумма ущерба составила более 600 000 рублей.