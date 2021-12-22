На Алтае жительница лишилась 600 тысяч рублей

Ей позвонил аферист, представившись сотрудником банка и сказал, что неизвестные пытаются снять с её счета деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Алтайского края стала очередной жертвой мошенников, лишившись 600 тысяч рублей. Она перевела деньги, пытаясь спасти их от мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

- В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от горожанки 1976 года рождения о том, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в размере более 600 тысяч рублей, - пишет ведомство.

Ей позвонил аферист, представившись сотрудником банка и сказал, что неизвестные пытаются снять с её счета деньги. Чтобы их спасти, нужно перевести всю сумму на безопасный счет. 45-летняя дама перекинула по 15 000 рублей на 22 абонентских номера. Общая сумма ущерба составила более 600 000 рублей.