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Общество22 декабря 2021 1:11

В Барнауле кондуктор запретила сажать потерявшую сознание пассажирку на сиденье

По словам очевидцев, сотрудница возмутилась, что ей потом придется мыть испачкавшееся кресло
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Скандал случился на маршруте №20.

Скандал случился на маршруте №20.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жителей возмутило поведение кондуктора в автобусе маршрута № 20, которая запретила сажать потерявшую сознание и упавшую на грязный пол пассажирку на сиденье. Об этом пишет «Катунь 24» со ссылкой на очевидцев.

- Историю, которая произошла 21 декабря, рассказал нашей редакции житель Барнаула. По словам очевидца, кондуктор начала кричать и возмущаться, что ей придется мыть грязное кресло, - пишет издание.

Другие пассажиры сделали замечание сотруднице, началась перепалка, но чем кончилось дело — неизвестно, так как очевидец покинул транспорт.

По данным издания, маршрут обслуживает ООО «Вега-Транс». Перевозчика просят обучить свой персонал работе с пассажирами.