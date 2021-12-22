В Барнауле кондуктор запретила сажать потерявшую сознание пассажирку на сиденье

Скандал случился на маршруте №20. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жителей возмутило поведение кондуктора в автобусе маршрута № 20, которая запретила сажать потерявшую сознание и упавшую на грязный пол пассажирку на сиденье. Об этом пишет «Катунь 24» со ссылкой на очевидцев.

- Историю, которая произошла 21 декабря, рассказал нашей редакции житель Барнаула. По словам очевидца, кондуктор начала кричать и возмущаться, что ей придется мыть грязное кресло, - пишет издание.

Другие пассажиры сделали замечание сотруднице, началась перепалка, но чем кончилось дело — неизвестно, так как очевидец покинул транспорт.

По данным издания, маршрут обслуживает ООО «Вега-Транс». Перевозчика просят обучить свой персонал работе с пассажирами.