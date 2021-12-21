Мужчина с татуировкой группы крови пропал в Алтайском крае

32-летний житель села Логовское Первомайского района Алтайского края Павел Латынин Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

16 августа из дома ушел 32-летний житель села Логовское Первомайского района Алтайского края Павел Латынин. До сих пор он не вернулся.

- В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения пропавшего, следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления СКР по Алтайскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела, - говорится в релизе пресс-службы СУСК РФ по региону.

Приметы пропавшего мужчины: рост около 190 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза голубые. Особые приметы - на лице справа возле переносицы родинка, слева на груди татуировка группа крови «1+», на правой ноге отсутствует средний палец.

Когда его видели в последний раз, он был одет в черную футболку с бело-красной полоской, темно-синие трико и кроссовки. С собой Павел Латынин взял только телефон «Самсунг».

Сообщить об обстоятельствах исчезновения мужчины можно по телефону 8 (3852) 29-80-39, либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).